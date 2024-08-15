Участь України в МКС дозволить збільшити ефективність роботи суду щодо притягнення до відповідальності за злочини, які скоюють військові РФ.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Другий проєкт передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України на тлі ратифікації. Про це свідчать картки законопроєктів №0285 та №11484.

Згідно з проектом закону, Україна ратифікує Римський статут, але протягом семи років після ратифікації не буде визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно українців щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту.

Ратифікація дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС. Згодом Україна набуде повноправного членства в Суді та братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, сказано у пояснювальній записці.

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У пояснювальній записці до другого законопроєкту зазначається, що документ спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту МКС та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.

Як пояснила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Римського статуту - одна з вимог вступу до ЄС. Також таке положення є у безпекових угодах з деякими країнами, зокрема Нідерландами та Німеччиною.

"Участь України в МКС дозволить збільшити ефективність роботи суду щодо притягнення до відповідальності за злочини, які скоюють військові РФ", - зазначила вона.

За її словами, повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів.

Мудра нагадала, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут. Також це одна з умов вступу країни до блоку.

Вона підкреслила, що ратифікація Римського статуту не означає, що з'явиться ризик притягнення до відповідальності українських військових.

Дія Римського статуту в світі - деталі

Минулого року Вірменія остаточно затвердила Римський статут, на підставі якого працює Міжнародний кримінальний суд.

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року", – сказано у повідомленні.

Крім того, президент Вірменії підписав заяву парламенту "Про визнання зворотної дії юрисдикції Міжнародного кримінального суду Республікою Вірменія", можливість чого передбачена статтею 12 частиною 3 Статуту.

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