За словами Леоніда Кравчука, іншого варіанту для України немає, тому що вона сьогодні захищає свою землю від російського агресора.

Голова української делегації в ТКГ, перший президент Леонід Кравчук заявив, що в питанні вступу України до НАТО думка Росії не грає жодної ролі.

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", пише ТСН.

Кравчук наголосив, що Україна має бути членом НАТО, а думка Росії щодо цього жодного значення не має.

"У нас зараз є реальна можливість подивитись на сьогоднішній день. Нещодавно чув інтерв'ю Генсека НАТО: крім всього іншого він сказав, що голосувати, бути Україні в НАТО чи ні, - будуть 29 членів НАТО і жодного значення, дослівно, жодного значення думка Росії тут не грає ролі. І ось ці розмови, що нас там чекають, не чекають, або те, що колись щось було, колись щось сказав, десь хтось був - це вже теорія, яка набула характеру демагогії. Ми говоримо про все зараз, про гривню, про її курс, а є питання одне найважливіше - Україна має бути в НАТО", - сказав Кравчук.

Він зауважив, що іншого варіанту для України немає, тому що вона сьогодні захищає свою землю від російського агресора.

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"І тільки є один шлях - стати членом НАТО і таким способом захистити свою можливість будувати незалежну Україну. Де хто був, де коли говорив - це вже історія і її приліпити до сьогоднішнього дня можна тільки штучно, або для того лише, щоб відволікти нашу мету, нашу ціль від головного - стати членом НАТО. Працювати, виконувати те, що передбачено виконувати планом НАТО. Виконувати пакети, які передбачені для України. Робити все, щоб найближчим часом… до речі, той же Генсек сказав, що можливо ми розглянемо це питання у зв'язку з 30-річчям Незалежності України. Це слова Генсека. Україна має бути в НАТО. Повірте мені, я особисто також поламав себе, не так просто було. Подивіться, був Радянський Союз. Хто був головним ворогом Радянського Союзу? НАТО. Хто був найжахливішим, всіх душе, всіх тисне, хто? НАТО. Це ж залишилося ще й сьогодні. І воно залишилося, на жаль, в деяких політиків, які сьогодні сидять у Верховній Раді. Так давайте будемо відмиватися і чиститись під час. От будемо чиститись під час, який настав. А зараз час, я переконаний в цьому, працює на Україну", - розповів Кравчук.

Україна-НАТО: що відомо

12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

Сьогодні, 25 лютого, генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.

9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.

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Автор: УНІАН