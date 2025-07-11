У МЗС переконані, що Пекін має важелі впливу на Москву.

Факти підтримки Китаєм російських зусиль у війні проти України не сприяють розвитку українсько-китайських відносин. Київ не збирається замовчувати це.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. "З Китаєм минулого року дуже активно розвивася політичний діалог. Ми розраховуємо, що цей діалог буде розвиватися і зараз", - відзначив він.

Водночас Тихий нагадав про участь китайських громадян у бойових діях проти України та затримання іноземців, які збирали чутливу інформацію про оборонний сектор країни:

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"Ці факти всі є і їх ніхто не замовчує. Як ви бачите, на найвищому рівні Україна робить заяви. Я можу сказати, що такі факти, звісно, не сприяють розвитку українсько-китайських відносин, і ми хотіли б, щоб таких фактів не було. Ми ведемо з китайською стороною діалог щодо цього".

У міністерстві переконані, що Пекін може вплинути на Москву, аби та відмовилась від війни. "Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на Москву. Мабуть, одні з найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити цю війну і відновити мир. Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо ідеться про можливість міжнародного миру та безпеки, що сприяє і торгівлі, зокрема з Європейським Союзом і з Європою", - наголосив Тихий.

За його словами, якщо Китай хоче розвивати відносини з Європою, то йому варто розглядати Україну як майбутнього члена Євросоюзу і враховувати її інтереси. Київ чітко кілька разів доніс до Китаю позицію, що будь-яка підтримка російських військових зусиль є неприйнятною. Зокрема, нещодавно в іранських дронах типу "Шахед" знайшли китайські компоненти:

"Війна Росії проти України - це кримінальна війна. Це незаконна війна, яка є одним з найбільших порушень міжнародного права за багато десятиліть".

Роль Китаю у війні

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися нелегально вивезти з країни секретну документацію про український ракетний комплекс РК‑360МЦ "Нептун".

Слідство з'ясувало, що один із затриманих є колишнім студентом київського технічного вишу. Після відрахування в 2023 році він залишився жити в Києві.

Другим учасником справи є його батько, який постійно мешкає в КНР, але регулярно приїжджав до України, аби особисто курувати шпигунську діяльність сина.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній-постачальників компонентів для ударних дронів типу "Шахед", якими Росія атакувала столицю на початку липня.

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