При цьому мирна угода повинна бути для України вигідною, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спрогнозував два варіанти закінчення розв'язаної Росією війни.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він нагадав, що у будь-якої війни є два фінали. Перший – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Саме такий нав'язували Києву росіяни. Другий – це угода, пошук і фіксація взаємоприйнятних рішень.

"Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах. Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним", - наголосив Кулеба.

За його словами, українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для Києва.

Раніше Кулеба заявляв, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним "хоч сьогодні", його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань.

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