За словами Кулеби, Зеленський до зустрічі з Путіним готовий.

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним "хоч сьогодні", його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань.

Про це заявив очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю УП.

При цьому він констатував, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є ряд питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

"Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували", - каже Кулеба.

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності", - додав він.

Міністра також запитали про місце можливої зустрічі Зеленського з президентом країни-окупанта.

"Конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч. Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - відповів він.

Напередодні на Банковій повідомили, що готувати зустріч Зеленського з Путіним почнуть після знаходження формули передачі окупованого Донбасу Україні.

Також радник глави ОП Михайло Подоляк припустив, що на узгодження спірних моментів при розробленні мирної угоди між Україною та РФ знадобиться від кількох днів до півтора тижня.