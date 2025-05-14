'Чіткий сигнал для світу': Єрмак заявив, що Зеленський полетить у Стамбул навіть без Путіна

Цей крок продемонструє, що насправді Москва не хоче шукати мирних шляхів завершення війни, а лише відтягує час.

Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо диктатор Володимир Путін відмовиться від прямих переговорів. Це буде чіткий сигнал для всього світу, що Москва не хоче миру, не готова до серйозних переговорів. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

"Президент Зеленський відвідає Туреччину у четвер. Він сильний лідер, який завжди дотримується свого слова. Він буде готовий незалежно від формату переговорів. Ми не знаємо, чи буде там Володимир Путін. Росіяни нам не відповіли. Тим не менш, ми продовжуємо вважати, що переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню", - заявив Єрмак.

Очільник ОП наголосив, що Україна готова до будь-якого формату діалогу, але є умова – повне й безумовне припинення вогню. Україна вже продемонструвала відкритість і чесність, тепер слово за Росією.

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Єрмак додав, що неможливо вести переговори, коли вас атакують ракети та дрони. Такий підхід підтримали в суботу, 10 травня, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск на історичній зустрічі в Києві.

"Якщо Володимир Путін не поїде до Туреччини, це буде дуже чітким сигналом для всього світу, що він не хоче зупиняти війну, яку він розпочав, що він не хоче миру чи серйозних переговорів", - наголошує Єрмак.

Він додав, що Дональд Трамп інтерпритує цей сигнав чітко. Американський лідер розглядає можливість приєднання до переговорів у Стамбулі. Втім, підтвердження ще не було.

"Будемо відвертими. Ми не довіряємо Росії. Володимир Путін особисто вирішив розпочати цю війну, і він продовжує вбивати наших людей, наших дітей... Але ми хочемо припинити цей конфлікт і готові прийняти будь-який формат переговорів. Звичайно, неможливо завершити цю війну без країни, яка її розпочала. Але ми також наполягаємо на необхідності участі Сполучених Штатів та наших європейських друзів у цих обговореннях. Ці партнери не повинні бути просто свідками брехні та тиску Москви", - підсумував Єрмак.

Переговори у Стамбулі

15 травня у Стамбулі заплановані мирні переговори між Україною і Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, підкресливши, що зустріч матиме сенс тільки за особистої присутності Путіна.

Водночас Кремль наразі не підтвердив участі Путіна у переговорах. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом можливість проведення переговорів, але деталі залишаються невідомими.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зможе бути присутнім на зустрічі.

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