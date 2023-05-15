Володимир Зеленський не бачить сенсу говорити з Путіним.

Переговори з президентом РФ Володимиром Путін не мають сенсу, оскільки він "неадекватна" людина і знову нападе на Україну, якщо не зазнає поразки, заявив український президент Володимир Зеленський.

"З ким говорити? Він нічого не хоче. Для нього це жарти. Тепер, коли він бачить, що став слабшим, Росія шукає щось, щоб заспокоїти всі держави, щоб не вводили санкції і нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього він, повірте мені, через рік прийде навалою вбивати нас знову. З ним все зрозуміло. Він неадекватна людина", - сказав Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ під час візиту до Риму.

За його словами, з 2019 року він шукав переговорів з Путіним, щоб завершити війну на Донбасі, але російський президент "не міг ніяк знайти формат, в якому нам зустрітися". Тепер же Зеленський не бачить сенсу говорити з Путіним.

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"Подивіться, я вам наведу приклад з мого життя. У 2019 році я став президентом, було дуже багато різної критики, люди не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, що буду, що спробую - налагодити діалог. Це не політика, мені це не давало ніяких плюсів, я просто хотів закінчити війну! Ми довго вирішували, ніяк не могли знайти формат, в якому ми можемо зустрітися. Ми робили все, я робив все - у нас був діалог по телефону, у нас була зустріч у форматі Нормандії, ми обміняли людей, 120 перших людей, я був дуже радий, ми домовилися не стріляти. Потім вони почали провокації - когось поранили, одного вбили, я йому дзвонив і говорив - там снайпери, розумієте, з окупованої території по всьому кордону снайпери. Це було живе сафарі, вони на нас тренувалися. Я намагався знайти діалог, але після цього ніякого діалогу не було. Я дзвонив всім країнам, Ізраїль, США, Німеччина, Франція, Великобританія - я хотів просто по телефону поговорити. Я говорив, що може бути серйозна загроза, ескалація. З ким говорити? Вони нічого не хочуть", - сказав він.

Слова Зеленського про Путіна - деталі

Президент України Володимир Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна розпещеною "принцесою", з якою неможливо ні про що розмовляти.