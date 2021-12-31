В останні хвилини 2021 року президент України Володимир Зеленський звернеться до українців з новорічним привітанням. Промову глави держави транслюватимуть більшість українських телеканалів.
Привітання Зеленського з Новим роком: де й о котрій дивитися онлайн
Новорічне звернення Зеленського почнуть показувати 31 грудня о 23:40, триватиме воно до 00:00 1 січня 2022 року.
Зеленський вітає з Новим роком 2022: де дивитися онлайн
- UA.Перший — 23:40
- 1+1 — 23:45
- Новий канал — 23:45
- НТН — 23:50
- Інтер — 23:50
- Україна — 23:55
- ICTV — 23:55
- СТБ — 23:50
- 5 канал — 23:40
Також подивитися онлайн привітання Зеленського можна буде на офіційному Facebook Офісу президента.
Читайте такожСвято наближається: названо найдорожчі ялинки УкраїниЯк повідомляв УНІАН, українські олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олег Верняєв і Юрій Чебан виставили в Мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися в новорічному привітанні президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, новорічне привітання президента 2021 було побудоване у форматі бесіди з дітьми 5-9 років, під час якої глава держави зрозумілою для дітей мовою описував події, що відбувалися в Україні в 2020 році.