З новорічною вітальною промовою як гарант він вже втретє звернеться до українців.

В останні хвилини 2021 року президент України Володимир Зеленський звернеться до українців з новорічним привітанням. Промову глави держави транслюватимуть більшість українських телеканалів.

Привітання Зеленського з Новим роком: де й о котрій дивитися онлайн

Новорічне звернення Зеленського почнуть показувати 31 грудня о 23:40, триватиме воно до 00:00 1 січня 2022 року.

Зеленський вітає з Новим роком 2022: де дивитися онлайн

Також подивитися онлайн привітання Зеленського можна буде на офіційному Facebook Офісу президента.

Читайте такожСвято наближається: названо найдорожчі ялинки УкраїниЯк повідомляв УНІАН, українські олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Олег Верняєв і Юрій Чебан виставили в Мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися в новорічному привітанні президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, новорічне привітання президента 2021 було побудоване у форматі бесіди з дітьми 5-9 років, під час якої глава держави зрозумілою для дітей мовою описував події, що відбувалися в Україні в 2020 році.

Вас також можуть зацікавити новини: