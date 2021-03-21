Мендель зазначила, що зараз є можливості для подальшого збереження перемир'я.

В Офісі президента сподіваються, що загострення на Донбасі критично не вплине на переговорний процес щодо припинення вогню.

Читайте такожУ Зеленського відреагували на дії протестувальників під Офісом президентаПро це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі програми "Взгляд с Банковой".

"Ми розуміємо, що кількість обстрілів збільшилася. На це є низка і політичних, і економічних причин. В цілому на переговорний процес щодо глобального і всеосяжного режиму припинення вогню, ми сподіваємося, це критично впливати не буде. Можливості для подальшого збереження перемир'я, безумовно, є. І ми їх будемо використовувати. Адже прохання про мир ми чуємо найчастіше, коли відвідуємо Донбас", - сказала Мендель.

Вона відзначила, що Зеленський побував там вже 20 раз.

"Сильний не той, хто може воювати. Сильний той, хто може зупинити жахи війни. Тому Україна вибирає форму діалогу", - додала прес-секретар президента.

Також Мендель повідомила, що за даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до початку перемир'я (до 27 липня) було зафіксовано понад 18 тис. порушень режиму припинення вогню, а за сім тижнів після - всього понад тисячу.

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Автор: Людмила Жерновська