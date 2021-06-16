Також депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У Верховній Раді сьогодні розглянуть законопроект про уповноваженого з медичних питань.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Також передбачається розгляд проектів законів про страхування та про особливості надання електронних публічних послуг.

Крім того, депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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У порядку денному і проект закону щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.

Також парламент планує розглянути проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема, під час реалізації проектів "Либідь" та "Циклон-4".

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Автор: Надя Пришляк