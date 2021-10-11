На відео показано запальні танці політиків під діджейський сет глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

З'явилося відео із закритої вечірки "слуг народу" під час їхнього з'їзду в Трускавці.

Ведуча Катерина Осадча, яку єдину серед журналістів запросили на цю вечірку, поділилася відео звідти в ефірі програми "Світське життя".

На відео показано запальні танці нардепів та інших політиків під діджейський сет глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який виступав під псевдонімом DJ David Braun.

Під час відігрування сету Арахамія активно махав руками та стрибав за діджейським пультом.

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Він також розповів, що дуже хвилювався перед власним виступом і спеціально не підбирав треки. Він запевнив, що відіграв сет безкоштовно.

"Трохи взяв сет, з яким я працював із "Зе. Молоддю", потім його адаптував і додав треки з 80-их і 90-их. Багато було Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", – розповів Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, засідання парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, в якому брав участь президент України Володимир Зеленський, закінчилося у ніч на 3 жовтня гала-концертом.

Почався вечір з виступу голови фракції Давида Арахамії, він зіграв на барабанах. Він же й закривав вечір, виступивши як DJ David Braun.

Раніше на зборах молодіжного крила партії "Слуга народу" у Скадовську голова фракції СН Давид Арахамія виступив як ді-джей. А голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко був ведучим вечірки.

Автор: Олег Давигора