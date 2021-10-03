Депутати боротимуться за нагороди в 16 номінаціях.

У трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya пізно ввечері в суботу розпочалася анонсована вечірка з церемонією нагородження нардепів премією "Слугам по заслугах".

Про це повідомила в Телеграм-каналі речниця провладної партії Юлія Палійчук.

Вона уточнила, що програму розпочинає глава фракції Давид Арахамія у якості діджея. За словами Палійчук, "слуг" нагороджуватимуть у 16 номінаціях.

За даними "Сьогодні", вечірку проігнорували ледь не третина депутатів - вони вже поїхали з Трускавця. ЗМІ пише, що мова йде в основному про тих обранців, які не підтримали відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Ще кілька відео з готелю перед початком вечірки опублікував Телеграм-канал "Политика Страны".

"Трускавець 2.0": деталі

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запросили й журналістів, проходить у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 2 жовтня там виступив президент. Також стало відомо, що в Трускавці "слуги" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Автор: Юрій Годован