У трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya пізно ввечері в суботу розпочалася анонсована вечірка з церемонією нагородження нардепів премією "Слугам по заслугах".
Про це повідомила в Телеграм-каналі речниця провладної партії Юлія Палійчук.
Вона уточнила, що програму розпочинає глава фракції Давид Арахамія у якості діджея. За словами Палійчук, "слуг" нагороджуватимуть у 16 номінаціях.
За даними "Сьогодні", вечірку проігнорували ледь не третина депутатів - вони вже поїхали з Трускавця. ЗМІ пише, що мова йде в основному про тих обранців, які не підтримали відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.
Ще кілька відео з готелю перед початком вечірки опублікував Телеграм-канал "Политика Страны".
"Трускавець 2.0": деталі
Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.
Зустріч "слуг народу", на яку запросили й журналістів, проходить у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 2 жовтня там виступив президент. Також стало відомо, що в Трускавці "слуги" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.