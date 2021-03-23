За 2020 рік Мендель заробила 684 тисячі гривень (без вирахування податків) на посаді прес-секретаря президента.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель задекларувала понад 684 тисячі гривень зарплати на своїй посаді за минулий рік, що в два рази більше, ніж зарплата Володимира Зеленського за 2020 рік.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Національного агентства з питань протидії корупції.

За 2020 рік Мендель отримала 684 048 гривень зарплати на посаді прес-секретаря президента (без вирахування податків). А Зеленський за цей же період отримав 336 тисяч гривень.

Читайте такожУ Мендель не буде авторського шоу: на каналі вибачилися, що "ввели в оману"

Середній щомісячний дохід Мендель в 2020 році склав 57 004 гривні.

Також прес-секретар Зеленського задекларувала придбання 5 грудня автомобіля Suzuki Vitara 2020 року випуску. Його вартість склала 605 900 гривень. Для купівлі транспорту 8 грудня вона взяла кредит у розмірі 388 901 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко