Прес-секретар президента України Юлія Мендель задекларувала понад 684 тисячі гривень зарплати на своїй посаді за минулий рік, що в два рази більше, ніж зарплата Володимира Зеленського за 2020 рік.
Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Національного агентства з питань протидії корупції.
За 2020 рік Мендель отримала 684 048 гривень зарплати на посаді прес-секретаря президента (без вирахування податків). А Зеленський за цей же період отримав 336 тисяч гривень.
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Середній щомісячний дохід Мендель в 2020 році склав 57 004 гривні.
Також прес-секретар Зеленського задекларувала придбання 5 грудня автомобіля Suzuki Vitara 2020 року випуску. Його вартість склала 605 900 гривень. Для купівлі транспорту 8 грудня вона взяла кредит у розмірі 388 901 гривні.
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