Мендель підкреслила, що для спілкування Зеленського з Байденом потрібно підготувати «платформу».

У тому, що телефонні переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена поки не відбулися, немає ніякого негативу.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Вона вважає, що лідери двох країн не поговорили телефоном, оскільки американський президент ще не встиг сформувати повністю свою адміністрацію.

«Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що Джо Байден не сформував свою адміністрацію. Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було зв’язатися», — сказала вона.

Мендель підкреслила, що вже зв’язалася з прес-службою Білого дому.

«Я, наприклад, з прес-службою зв’язалася. Я сказала „ми тут“. „Дуже добре, що зв’язалися, давайте залишатися на зв’язку“. Але, якщо там половина людей не призначена», — уточнила вона.

За словами Мендель, контакти між президентами України і США «відбуваються постійно на певному рівні».

"… І немає в цьому абсолютно ніякого негативу. Я думаю, дуже скоро буде ситуація, коли ми зрозуміємо, що зі США у нас все налагоджено. Дійсно, ведеться дуже велика робота між дипломатами та різними службами. Був обмін листами президентів. І були досить чіткі меседжі, які показали, що відбувається", — сказала вона.

Також Мендель підкреслила, що для спілкування Зеленського з Байденом потрібно підготувати «платформу». Вона також нагадала, що з дня інавгурації Байдена пройшло лише півтора місяця.

"У Джо Байдена є схильність до результативності, як і у Володимира Зеленського. Поговорити — це добре, а, щоб була дію, то для цього потрібно підготувати платформу. Я думаю, у нас будуть дуже ефективні та сильні переговори, і тут мова не просто про дзвінок", — зауважила Мендель.

Вона додала, що ведеться велика робота і між дипломатами, і між різними службами, президенти обмінялися листами. Також вона нагадала, що Байдена запросили на урочистості на честь 30-річчя Незалежності України.

"Цього візиту очікують, але зараз ще рано про це говорити", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що підготовка до телефонної розмови президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського триває і причини для занепокоєння немає.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден може взяти участь в міжнародному саміті "Кримської платформи" — переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму.

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Автор: УНІАН