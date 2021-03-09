На думку Юлії Мендель, основний удар був націлений не на неї, а проти сім'ї президента.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла про реакцію Володимира Зеленського на чутки про її вагітність від нього.

Як повідомила Мендель в інтерв'ю виданню "Гордон", коли в липні 2020 року стався "вкидання" про її нібито вагітність, Зеленський перевів цю тему на жарт, розповіла.

"Ну, запитав: "Як справи?" - посміявся, типу: "Ти в положенні?" Ну, він сам сміявся, це було смішно", - розповіла спікер Зеленського.

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При цьому вона зазначила, що непристойних жартів президент собі не дозволяв. "Ми не переходимо якісь грані", - підкреслила Мендель.

"Ви знаєте, він дуже зайнята людина насправді, а це - чергова дурна абсолютно атака, яка показує примітив мислення, тому що як ти можеш атакувати молоду дівчину? Ну найпримітивніше - секс із начальником", - додала Мендель.

На її думку, основний удар був націлений не на неї, а проти сім'ї президента, і вони з Зеленським це обговорювали.

"Я завтра йду, післязавтра ніхто не знає, хто така Мендель. Питання ж не в мені", - пояснила прес-секретар.

Мендель також додала, що не обговорювала цю тему з дружиною президента Оленою Зеленською, але підкреслила, що вона - "людина, яка абсолютно тверезо мислить і розуміє, що відбувається".

"Це настільки низько і далеко взагалі від чого-небудь, що немає сенсу це обговорювати. Це може бути рівень "60 минут", але точно не наш", - заявила вона і розповіла, що російське пропагандистське ток-шоу присвятило її вигаданій вагітності цілий блок. "60 минут, п'ять експертів і жодної вагітності", - пожартувала Мендель.

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Також прес-секретар президента розповіла, чому для запису відеозвернення, у якому вона назвала чутки про вагітність фейком, вона обрала наряд із голими плечима і розпущеним волоссям.

"Я була на фотозйомці. І я розуміла, що воно розгорається і що звичайним, нормальним людям, які сидять онлайн, - їм просто потрібно було сказати, що це фейк... Мені потрібно було послати меседж, це потрібно було зробити швидко", - розповіла Мендель.

Вона не вважає, що її вибір одягу був чимось неправильним. "Це було дуже довге, до речі, чорне плаття, з довгими рукавами... Гарне плаття. Воно не з дешевих", - додала прес-секретар.

Чутки про вагітність Мендель від Зеленського: що відомо

На початку липня 2020 року в мережі з'явилися чутки про любовний зв'язок між президентом України Володимиром Зеленським і його прес-секретарем Юлією Мендель. Говорилося навіть про вагітність Мендель від свого шефа.

За кілька днів Мендель із оголеними плечима прокоментувала чутки про вагітність від Зеленського. "Кожен фейк має своє ім'я", - заявила прес-секретар президента.

Пізніше Юлія Мендель розповіла про свого коханого. Він займається політикою, проте не в офісі президента.

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Автор: Олександр Топчій