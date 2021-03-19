Рада збереться 19 березня ще й позачергово.

У п’ятницю, 19 березня, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання п’ятої сесії Ради, яке розпочалося Годиною запитань до Уряду про стан виконання плану вакцинації населення України від COVID-19.

Про це йдеться на веб-порталі парламенту.

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Сьогодні планується продовжити розгляд у другому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», № 2194.

У порядку денному на цей день розгляд у другому читанні законопроектів, серед яких є, зокрема, законопроект «Про обчислення часу в Україні» (№4201); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», № 2195; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях», №3952.

Ще ряд законопроектів заплановано до розгляду у першому читанні.

Рада збереться 19 березня ще й позачергово, пише 24 канал.

«Ми працюємо без перерви з 12:00 до 12:30, після цього з 12:30 до 13:00 зачитує запити Олена Кондратюк (заступниця спікера – 24 канал), далі планується позачергове засідання щодо зміни календарного плану Верховної Ради», – повідомив Разумков.

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Автор: Яна Ставська