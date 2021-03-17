МЗС України оприлюднив текст спільної заяви Міжнародної групи.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вивчить звіт Ірану про розслідування збиття літака.

Текст спільної заяви Міжнародної групи оприлюднила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Ми, міністри, що представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до відома остаточний звіт про розслідування безпекових аспектів, оприлюднений Ісламською Республікою Іран щодо збиття рейсу Міжнародних авіаліній України 752 (PS752). Країни координаційної групи тепер ретельно вивчатимуть цей звіт і його висновки», - йдеться у документі.

У групі наголошують, що солідарні з родинами та близькими жертв, які продовжують переживати свою важку втрату.

«Як і раніше, координаційна група продовжуватиме вимагати від Ісламської Республіки Іран підзвітності та прозорості за цю трагедію та справедливості для жертв», - зазначається в заяві.

Звіт Ірану щодо катастофи літака МАУ

17 березня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.

Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

"Але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документа доводить, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів Чиказької конвенції та IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації)", - наголосив міністр.

"Змушені констатувати, що розслідування було упереджене. Представлені докази є вибірковими, а висновки оманливими", - підкреслив глава МЗС.

За його словами, представлений Іраном документ не надає усіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели.

Збиття літака МАУ: що відомо

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

Заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євгеній Єнін заявив, що Україна звернеться у Міжнародний суд ООН у справі збиття літака, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Віталій Саєнко, Інна Андаліцька