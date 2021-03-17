В Ірані назвали остаточну причину збиття літака МАУ: визначили як "ворожу ціль"

В Ірані підтвердили, що по пасажирському літаку, на борту якого були 176 людей, випустили дві ракети.

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