В Ірані причиною збиття літака української авіакомпанії МАУ назвали "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
Про це повідомляє Reuters із посиланням на остаточний звіт іранського органу цивільної авіації.
"Літак був ідентифікований як ворожа ціль через помилку оператора ППО ... неподалік від Тегерана, і по ньому були випущені дві ракети", - йдеться в повідомленні.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
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- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.
- В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.
- Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
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