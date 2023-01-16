Україна зробить все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота РНБО над санкційними списками триває, скоро будуть наступні рішення.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні. "Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "ця публіка" отримає повний перелік персональних обмежень. "Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі. Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати. Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення", - сказав глава держави.

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Зеленський ввів нові санкції: деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

До санкційного списку увійшло 198 громадян Російської Федерації, громадян України та громадян Білорусі.

Серед них обмежувальні заходи застосовано відносно проросійської журналістки Діани Панченко, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Також санкції запроваджено проти радянського та російського режисера Андрія Кончаловського, російського співака Юрія Лози та інших.

Обмежувальні заходи запроваджуються строком на 10 років.

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