Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Муніципальний кодекс сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Конгресу місцевих та регіональних влад та доручив його членам розробити Муніципальний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Ради розвитку громад та територій в Києві.

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Президент зазначив, що Конгрес місцевих та регіональних влад матиме свій постійно діючий офіс, і його робота має бути максимально ефективною, а не лише «на папері».

За словами Зеленського, першим глобальним питанням, на якому слід зосередитись новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

«Є різні бачення, різні моделі цього документа. Думаю, що вам вдасться розробити кодекс, який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.

«Коли Україна буде сильною, квітучою, нарешті мирною – ми всі переможемо. Якщо ні – ми всі, насамперед ми з вами, точно програємо. Тож давайте взаємодіяти, давайте слухати, давайте говорити, чути й допомагати один одному, працювати з думкою не про наступні вибори, а про наступні покоління українців», – закликав глава держави.

Конгресу місцевих та регіональних влад України: що відомо

Сьогодні на засіданні Ради розвитку громад та територій Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Український орган буде створено за прикладом Конгресу Ради Європи.

Конгрес очолює президент України. Конгрес складатиметься з двох палат: Палати місцевих влад та Палати регіонів. Вони самостійно обиратимуть керівництво палат та делегуватимуть по три представника від кожної палати у Президію Конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни.

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Автор: Костянтин Гончаров