У Парижі в Єлисейському палаці зустрілись Зеленський та Макрон.

Особисті переговори президентів України та Франції затягнулися настільки, що від одного з форматів зустрічі довелося відмовитися.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє "Європейська правда".

Повідомляється, що довелося скасувати переговори у розширеному складі, адже на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори президентів Зеленського та Макрона у форматі "віч-на-віч".

"Зустріч Володимира Зеленського з Емануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини у розширеному колі", – розповіло джерело.

Як повідомляється, перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане тематика конфлікту з РФ.

Після завершення двосторонніх переговорів лідерів України та Франції до них доєдналася лідерка Німеччини.

"Вже зараз триває зустріч, до якої долучилася канцлер Ангела Меркель у форматі відеоконференції", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська