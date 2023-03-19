Президент України підкреслив, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна не лишає сумніву, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення. Він зазначив, що тиждень, що завершується, відзначився черговою серією воєнних злочинів РФ, пов'язаних із вбивствами мирних мешканців.

"Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня і щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей. Кам'янське Запорізької області; Берислав Херсонської області; Марганець Дніпропетровської області; Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Костянтинівка Сумської області… І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень - один тиждень", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що за кожен прояв терору проти українців Росія відповідатиме.

"Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії. Це поворотний момент. Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", - сказав глава держави.

За його словами, РФ понесе відповідальність за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину та за кожен прояв дестабілізації світу, яка стала наслідком російської агресії.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Ордер на арешт, виданий МКС, означає, що ці зловмисники можуть бути заарештовані на території 123-х країн, котрі ратифікували Римський статут. Головний прокурор МКС наголосив, що Володимир Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін виконає ордер МКС і затримає Путіна, якщо той опиниться на території країни. Ця заява викликала чергову істеричну реакцію в Москві: голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН.

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