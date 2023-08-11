На посади призначатимуть тих, хто воював, зазначив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Після сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони та після анонсування президентом України Володимиром Зеленським рішення про звільнення очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні областей, заміна відбудеться дуже швидко.

Про це представник президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розпові в ефірі телемарафону. При цьому нагадав, що кілька місяців тому Володимир Зеленський говорив, що оновлення цього кадрового складу буде коштом тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна, що таке честь та гідність.

"Таких людей достатньо, списки тих, хто може замінити представників ТЦК, які себе дискредитували, точно є і тому це буде достатньо швидко зроблено", - наголосив він.

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Веніславський зазначив, що на посади не призначатимуть командирів або офіцерів, які сьогодні командують бойовими підрозділами.

"На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці, які виконують свій конституційний обов’язок, отримують поранення і за висновками ВЛК не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або частково обмежено придатними до військової служби. Саме коштом таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників колишніх військових комісаріатів, а нині територіальних центрів", - зазначив Веніславський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський після спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де йшлося про результати перевірки "військкоматів", заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зеленський повідомив, що на сьогодні вже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", оголошено 33 підозри.

Президент України наголосив, що військкоми мають стати ті, хто знає що цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Йдеться про воїнів, які пройшли фронт, які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму. Всі кандидати перед призначенням мають пройти перевірку СБУ.

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