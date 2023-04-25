Якщо такі злочинці потраплятимуть в руки українського правосуддя, то їхні злочини може бути відповідно задокументовано та проведено відповідні процедури.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що може дати публічне зізнання "вагнерівця" у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Веніславський під час брифінгу зауважив, що "це зізнання мало місце для російської правозахисної організації", тому наразі передчасно говорити про якийсь етап відповідної справи.

"За тією інформацією, яка є в засобах масової інформації, цей "вагнерівець" був затриманий Слідчим комітетом Російської Федерації і доправлений до відповідних органів досудового розслідування країни-агресора для того, щоб він дав якісь там свідчення чи показання вже з приводу тих публічних зізнань, які він зробив", - сказав він.

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Водночас депутат, з огляду на практику Росії, яка "жодного стосунку до правосуддя, як правило, не має", має сумніви, що зізнання "вагнерівця" у вбивствах, в тому числі, дітей, будуть відповідно зафіксовані та задокументовані, аби в майбутньому стати доказом у кримінальних справах.

"Тому ми зараз можемо говорити про таке публічне політичне зізнання, яке може в майбутньому стати додатковим аргументом для того, щоб Росію в цілому, її військово-політичне керівництво і керівництво цієї злочинної організації, приватної військової компанії "Вагнер", притягати до відповідальності в міжнародних судах і в судах в Україні", - пояснив Веніславський.

За його словами, українське правосуддя виконуватиме свою роботу на підставі публічних зізнань. Відповідні відомості реєструються в Реєстрі досудових розслідувань і проводяться відповідні слідчі дії.

"Але це можливо лише в рамках тих, скажімо, доказів, які дозволяє зібрати ситуація з війною в Україні. Допитати цю особу на території Російської Федерації, природно, ми не можемо ні політично, ні юридично. Тому зараз говорити про якісь результати сенсаційних зізнань, які будуть вже мати безпосереднє юридичне оформлення, на превеликий жаль, я не можу", - сказав парламентар.

Відповідаючи на запитання щодо думки, що вирок у цій справі має винести саме українське правосуддя, і що залучати до цього міжнародну спільноту не потрібно, Веніславський зауважив, що навіть на підставі публічного зізнання органи досудового розслідування мають реєструвати кримінальне провадження і проводити відповідні слідчі дії.

"Тому для нас, безперечно, будь-які такі зізнання є підставою для реєстрації кримінальних проваджень і для їх розслідування. І в майбутньому - для притягнення винуватих до відповідальності", - сказав він.

Депутат додав, що якщо такі злочинці потраплятимуть в руки українського правосуддя, то їхні злочини може бути відповідно задокументовано та проведено відповідні процедури.

"Тому для нас точно ніякого значення не має, що будуть робити правоохоронні органи Російської Федерації, і що буде робити міжнародна правозахисна робота. Ми йдемо своїм шляхом, а паралельні треки в Міжнародному кримінальному суді - я переконаний, також ці справи будуть розглядатися", - сказав депутат.

Так, говорячи про те, чи знадобиться Україні залучення міжнародних інстанцій, аби призначити покарання "вагнерівцям", Веніславський зауважив, що злочини представників окупаційних військ та найманців на території України проти громадян України розслідуються за Кримінальним кодексом України.

"І цього вже достатньо для того, щоб ми мали можливість притягати потенційно в майбутньому таких осіб до відповідальності. І навіть шляхом заочного засудження мали можливість ухвалювати наші судові органи обвинувальні вироки", - зазначив представник Комітету.

Водночас, підкреслив він, йдеться про злочини проти людяності, воєнні злочини, які мають розглядатися відповідними міжнародними інституціями. "Тому це два паралельні процеси, які одне одного не виключають", - сказав Веніславський і додав, що важливим є, аби якомога більша кількість міжнародних експертів залучалася до таких справ і допомагала притягати злочинців до відповідальності.

Злочини окупантів в Україні - деталі

Раніше у ЗМІ з'явилося відео інтерв'ю "вагнерівця", в якому той розповідає, що в одному з підвалів Бахмута перебували приблизно 300-400 людей, зокрема, близько 40 дітей. Керівництво приватної військової компанії "Вагнер" віддало наказ знищити всіх - чоловіків, жінок, пенсіонерів і навіть дітей. За його словами, "вагнерівці" зайшли туди групою і жодної людини не випустили. Зокрема, злочинець сам вистрелив дівчинці п'яти-шести років у голову.

При цьому він стверджує, що ватажок військових бандитів Євген Пригожин наказав вбивати всіх, нікого в полон не брати. Це, за його словами, сталося 18 березня.

17 квітня Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряється інформація щодо вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також українських військовополонених командирами та учасниками так званої ПВК "Вагнер", про які йшлося в їхньому інтерв'ю одному з Телеграм-каналів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка.

В ОГП нагадали, що керівнику ПВК "Вагнер" та керівнику одного з його підрозділів було повідомлено про підозру за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст. 437, ст. 110 КК України). Окремим учасникам - за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора наголосили, що до розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного бойовика російської приватної компанії "Вагнер", який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.