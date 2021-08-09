Закон, зокрема, забороняє АРМА продавати активи без рішення суду.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №5141 про внесення змін до закону про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті українського парламенту.

Зокрема, зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента 6 серпня.

Закон про АРМА: що відомо

Верховна Рада ухвалила відповідний закон щодо діяльності АРМА 14 липня.

Читайте такожВ АРМА заявили, що на заступника голови агентства здійснили замахДокумент, зокрема, забороняє продаж активів до судового рішення, уточнює процедуру зберігання та управління майном, передбачає можливість власникам активів самостійно подати завірене рішення суду про скасування арешту й повернення майна.

Що таке АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

Агентство почало працювати у жовтні 2017 року. За змістом, обсягом функцій і правовим статусом АРМА не має аналогів у системі органів державної влади в Україні.

Автор: Костянтин Гончаров