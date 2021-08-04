Керівництво АРМА відсторонили через підозру у привласненні понад 400 тис. доларів.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), призначено Дмитра Жоравовича.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграм-каналі.

"Сьогодні за засіданні Кабінету міністрів України уряд тимчасово поклав обов’язки Голови Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на Жоравовича Дмитра", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Жоравович наразі очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА.

Відстронення керівництва АРМА

29 липня тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА, його заступника та начальника управління цієї установи відправили під домашній арешт та відсторонили від посад після того, як їм повідомили про підозру у привласненні понад 400 тис. доларів. За даними слідства, ці кошти були речовими доказами в ряді кримінальних проваджень та передані в управління АРМА. На підставі підроблених судових рішень підозрювані перерахували їх на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Автор: Світлана Закелова