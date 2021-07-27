Протягом листопада-грудня 2020 року вони заволоділи майже 400 тис. доларів, які були речовими доказами.

Керівника та посадовців Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) підозрюють у заволодінні 400 тис. доларів речових доказів.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Так, повідомлено про підозру тимчасово виконуючому обов’язки голови АРМА, його заступнику, начальнику управління відомства, двом адвокатам та громадянину за фактами заволодіння грошовими коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовці АРМА, особи, які здійснюють адвокатську діяльність, та громадянин протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тис. доларів. Ці кошти були речовими доказами в ряді кримінальних проваджень та передані в управління АРМА. На підставі підроблених судових рішень вони перерахували ці грошові кошти на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

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Наразі готується подання до суду про обрання зазначеним шести особам запобіжних заходів.

Згідно з інформацією на сайті АРМА, тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацагентства є Віталій Сигидин.

Як раніше повідомляв УНІАН, невідомі скоїли напад на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка.

Автор: Світлана Закелова