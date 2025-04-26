Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима та візьме участь в похороні Папи РимськогоФранциска.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив журналістам.
"Президент України прибув до Рима", - відзначив Никифоров.
Там глава держави, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.
Як відомо з брифінгу речника МЗС України Георгія Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга теж відправився до Риму для участі в жалобних заходах з вшанування Папи Римського Франциска.
Очікується участь у жалобних заходах лідерів з усього світу, глав держав, урядів, офіційних делегацій з країн ЄС, Північної та Південної Америки, Азії та Африки.
Смерть Папи Римського
Папа Римський помер у Великодній понеділок - 21 квітня після тривалої хвороби. Ще на Великдень Папа показався перед віруючими і навіть згадав у промові Україну.
На прощання з Франциском мають прибути лідери низки держав, серед яких і президент США Дональд Трамп. Він не виключив свою зустріч з Зеленським.
Раніше італійська газета La Repubblica поширила інформацію, що Україна запропонувала провести саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку представлятиме Олаф Шольц.