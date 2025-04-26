Разом з президентом на церемонію прощання прибули перша леді України та українська делегація.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима та візьме участь в похороні Папи РимськогоФранциска.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив журналістам.

"Президент України прибув до Рима", - відзначив Никифоров.

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Там глава держави, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.

Як відомо з брифінгу речника МЗС України Георгія Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга теж відправився до Риму для участі в жалобних заходах з вшанування Папи Римського Франциска.

Очікується участь у жалобних заходах лідерів з усього світу, глав держав, урядів, офіційних делегацій з країн ЄС, Північної та Південної Америки, Азії та Африки.

Смерть Папи Римського

Папа Римський помер у Великодній понеділок - 21 квітня після тривалої хвороби. Ще на Великдень Папа показався перед віруючими і навіть згадав у промові Україну.

На прощання з Франциском мають прибути лідери низки держав, серед яких і президент США Дональд Трамп. Він не виключив свою зустріч з Зеленським.

Раніше італійська газета La Repubblica поширила інформацію, що Україна запропонувала провести саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку представлятиме Олаф Шольц.

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