Зазначається, що український лідер проведе зустріч із президентом Польщі та прем'єр-міністром.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 липня, прибув до Варшави. Після Польщі український лідер вирушить на саміт НАТО у Вашингтоні.

Видання rmf24 пише, що спільна пресконференція у Варшаві очікується близько 13:15.

Потім Зеленський зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою.

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Очікується, що президент України подякує польським політикам за багаторічну потужну підтримку з боку Польщі.

По-друге, український лідер поінформує Дональда Туска та Анджея Дуду про ситуацію на фронті та розповість, які плани має українська армія.

По-третє, Варшава і Київ мають узгодити свої позиції напередодні завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Видання wprost пише, що, ймовірно, лідери країн підпишуть угоду про довгострокове співробітництво у сфері безпеки.

Анджей Дуда вилітає в американську столицю разом із міністром національної оборони Владиславом Косиняком-Камишем і міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Там же перебуватиме Володимир Зеленський.

Востаннє український президент відвідував Польщу з офіційним візитом на початку квітня. Тоді він зустрівся, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою.

Саміт НАТО у Вашингтоні - головні новини

У 75-ту річницю створення альянсу у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Він триватиме кілька днів, з 9 по 11 липня.

Минулого тижня Володимир Зеленський підписав у Брюсселі угоду про безпеку. Він уклав угоду з Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейської комісії, і Шарлем Мішелем, головою Європейської ради. Вона передбачає зобов'язання Європейського союзу надавати необхідну політичну, гуманітарну, військову, фінансову, економічну та дипломатичну підтримку Україні та її народу так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно.

Подібні угоди покликані гарантувати підтримку України з боку західних союзників. США і Японія, а також деякі країни ЄС увійшли до числа 17 держав, які підписали подібні угоди з Києвом.

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