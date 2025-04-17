Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. Про це йдеться у відповідних указах, опублікованих на сайті президента.
Так, згідно з указом №244/2025 Луганську ОВА очолив Олексій Харченко. Раніше цю посаду обіймав Артем Лисогор – його Зеленський звільнив указом №241/2025.
Зазначимо, що раніше Олексій Харченко працював очільником Сіверськодонецької міської військової адміністрації. На цю посаду його було призначено 30 вересня 2024 року.
Водночас очільником Сумської ОВА став Олег Григоров, про що йдеться в указі Зеленського №245/2025. Попереднього очільника адміністрації Володимира Артюха звільнено згідно з указом №242/2025.
Інші укази Зеленського
Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ №240/2025. Відповідно до нього було створено 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області.
Зокрема було створено військову адміністрацію Маріуполя, який перебуває під окупацією з весни 2022 року. Крім того, зʼявилися Волноваська міська військова адміністрація, Мангушська селищна військова адміністрація тощо.