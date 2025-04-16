Зокрема, військову адміністрацію створили в Маріуполі, який перебуває під окупацією з весни 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський створив 10 військових адміністрацій на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це йдеться в указі №240/2025.

Згідно з текстом указу, військову адміністрацію створили, зокрема, в Маріуполі, який перебуває під окупацією з весни 2022 року. Крім того, було створено:

Кальчицьку сільську військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Мангушську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Микільську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області;

Старомлинівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Волноваську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Мирненську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Ольгинську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Сартанську селищну військову адміністрацію Маріупольського району Донецької області.

Указ набирає чинності з дня його опублікування – 16 квітня 2025 року.

Відео дня

Крім того, на сайті президента України були опубліковані розпорядження про призначення очільників 8 адміністрацій. Так, нові посади отримали:

Володимир Халабузар – начальник Микільської селищної військової адміністрації Маріупольського району;

Михайло Бурнадзе – начальник Хлібодарівської сільської військової адміністрації Волноваського району;

Володимир Матяш – начальник Кальчицької сільської військової адміністрації Маріупольського району;

Наталія Воробйова – начальниця Мангушської селищної військової адміністрації Маріупольського району. Її було звільнено з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації;

Олександр Куркчи – начальник Сартанської селищної військової адміністрації Маріупольського району;

Альона Лєвтєрова – начальниця Старомлинівської сільської військової адміністрації Волноваського району;

Артем Єфіменко – начальник Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району;

Начальницею Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району було призначено Надію Сердюкову.

Війна в Україні: важливі новини

16 квітня 2025 року Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – до 6 серпня 2025 року. Це вже 15-те продовження їх дії за час повномасштабної війни РФ проти України. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 357 депутатів підтримали це рішення, і лише один виступив проти.

Водночас народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв каже, що скасувати дію воєнного стану можуть і раніше, ніж за 90 днів – за умови встановлення миру.

Вас також можуть зацікавити новини: