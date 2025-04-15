Замість Володимира Артюха буде призначено Олега Григорова.

Уряд підтримав проекти Указів Президента України про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації та Артема Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомляється у Telegram-каналі Кабінету міністрів України.

При цьому підтримано рішення про призначення головою Луганської ОДА - Олексія Харченка, головою Сумської ОДА - Олега Григорова.

Крім того, Кабмін погодив призначення Руслана Олійника заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

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Звинувачення на адресу Володимира Артюха

Уряд підтримав кандидатуру Володимира Артюха на посаду голови Сумської ОДА у квітні 2023 р.

Днями, після потужного удару по Сумах, коли загинуло 35 мешканці міста та понад 100 зазнали поранень, на адресу Артюха пролунали звинувачення. Так, мер міста Конотоп на Сумщині Артем Семеніхін сказав, що удар російської ракети по Сумах 13 квітня став наслідком не лише російської кровожерливості, але й недбалості українських посадовців. За його словами, росіяни скористалися нагодою завдати удар по військовій цілі. І цю нагоду, за словами Семеніхіна, росіянам буцімто дав очільник Сумської обласної військової адіміністрації Володимир Артюх.

За словами мера Конотопа, в одній із будівель, по якій цілили росіяни, Артюх влаштував церемонію вручення грамот і медалей бійцям 117-ї бригади.

Таким чином, за твердженням Семеніхіна, очільник ОВА посприяв росіянам виправдати їхні терористичну атаку, геноцидну атаку на українців.

Згодом Артюх заявив, що він не був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО, яке мало відбутися в приміщенні конгрес-центру в момент удару двома балістичними ракетами РФ по місту.

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