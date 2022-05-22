Президент привітав науковців, які працюють заради того, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоб якнайшвидше повернутися до правил мирного часу.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогоднішній день в нашій державі має подвійне значення. Це День науки. І – День Європи. Я вітаю наших науковців, які попри всі труднощі, тим не менш, працюють заради того, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист і це – значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але – такий час. Робимо все, щоб якнайшвидше повернутися до правил мирного часу", - сказав Зеленський.

Він також подякував усім, хто докладає зусиль, щоб Україна нарешті стала частиною обʼєднаної Європи. Зокрема, дипломатам, державним службовцям, які зараз мають за лічені тижні виконати завдання, яке інші держави долали роками, коли йшли до Євросоюзу.

"І хочу підкреслити: наш євроінтеграційний шлях це не просто про політику. Це про якість життя. І про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розкрив, як створюються його промови та звернення.

Вас також можуть зацікавити новини: