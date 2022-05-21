Над промовами працює невелика команда, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як створюються його промови та звернення.

Про це він заявив у спільному із першою леді Оленою Зеленською інтерв'ю ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, за словами дружини президента, його промови - це його думки та тези, які оформлює та до яких додає деталі спічрайтер.

Зеленська розповіла, що вони із чоловіком обговорюють його промови й вона іноді сперечається із ним щодо певних фрагментів промови.

"Для мене важливо не говорити чуже. Я завжди повинен розуміти те, що я роблю. Я не робот, тому я не можу це робити (писати звернення - УНІАН), у мене немає часу писати повністю щось. На найскладніші звернення я витрачаю багато часу у порівнянні з іншими. Для мене важливо, щоб мої думки були всі донесені. Ідея промови також для мене є завданням номер один", - зазначив президент.

Він розповів, що команда, яка працює над промовою, невелика.

"Зазвичай, це я і плюс одна, максимум дві людини, щодо підготовки тієї чи іншої промови. Більше й не треба...", - пояснив Зеленський.

За його словами, говорити у щоденних зверненнях завжди є про що, навіть якщо нічого за день не сталося, зокрема про результати роботи.

На думку глави держави, також психологічно важливо щодня звертатися до людей, щоб показати, що він на місці, та запобігти дестабілізації ситуації.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що під час війни з РФ живе сьогоднішнім днем й отримує задоволення від досягнень України, наприклад, від звільнення Київської області від окупантів.

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