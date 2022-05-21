Президент України подякував американському колезі.

Президент України Володимир Зеленський подякував владі Сполучених Штатів Америки за виділення 40 млрд доларів на підтримку української держави.

Рішення влади США український лідер прокоментував у своєму акаунті в Twitter.

"Дякую президенту США Джозефу Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України", - зазначив він.

Президент наголосив, що лідерство США, президента Байдена та американського народу у підтримці України в боротьбі проти російського агресора важливе.

"Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона, як ніколи, потрібна", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

21 травня Джозеф Байден підписав відповідний законопроект.

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