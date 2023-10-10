Підтримка терористів ХАМАС відбувається вже тривалий час.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія одна з тих країн, яка стоїть за підтримкою дій терористичного угруповання ХАМАС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Хто стоїть за ХАМАС? Я думаю, відповідь достатньо проста: той, хто їх підтримує. Ми можемо подивитись - підтримує публічно, підтримує зброєю. І це не перший день. Це не один день. Це відбувається тривалий час", - сказав Зеленський і додав, що може бути розгорнута відповідь, яку можна самостійно знайти.

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"А також ви можете побачити у соцмережах по сіткам - хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками", - наголосив Зеленський.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Рано вранці в суботу, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

Російська влада знала про підготовку терористів ХАМАС до нападу на Ізраїль. Москва також надала бойовикам озброєння, яке було захоплене у війні проти України, розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

Також українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом: вони обмінюються досвідом ведення бойових дій.

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