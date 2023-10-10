Українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом.

Російська влада знала про підготовку терористів ХАМАС до нападу на Ізраїль. Москва також надала бойовикам озброєння, яке було захоплене у війні проти України.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалося захопити під час війни проти України", - розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна.

Також українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом: вони обмінюються досвідом ведення бойових дій.

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"Зараз Кремль використовує факт нападу Хамасу і для поширення чергової пропаганди проти України і для відволікання уваги світу від російської агресії", - додав Черняк.

За даними розвідки, вже кілька груп, що виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Росія використовує напад терористів Хамасу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплена під час бойових дій в Україні трофейна зброя, виготовлена в США та державах ЄС.

У розвідці зазначили, що наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу Західної зброї для терористів на регулярній основі.

Відносно нетехнологічний наземний наступ бойовиків ХАМАС застав збройні сили Ізраїлю зненацька. Вони готувалися до "неправильної війни", заявив дослідник ізраїльського Міжнародного інституту по боротьбі з тероризмом Аві Ягер.

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