Українцям дозволили порушувати правила в'їзду та виїзду з окупованого Донбасу за наявності "обставин гуманітарного характеру".

Українцям, жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, послабили умови в'їзду на території, підконтрольні державі, через Росію.

Як повідомили на сайті Офісу президента, відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Таким чином, жителям ОРДЛО офіційно скасували штрафи за порушення правил в'їзду під час карантину і блокування роботи КПВВ, якщо у них є такі "обставини гуманітарного характеру":

повернення до місця проживання;

возз'єднання сім'ї;

важка хвороба або смерть близьких родичів;

прийняття спадщини;

необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування важких і хронічних хвороб;

наявність права на проживання в іноземних державах;

виїзд дитини до 16 років у супроводі одного з батьків усиновителів або інших його законних представників для оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство.

Відповідний законопроект був прийнятий Верховною Радою 29 червня. В силу він вступає наступного дня після опублікування.

Штрафи за неправильний перетин кордону з ОРДЛО

Читайте такожРосія в ТКГ заблокувала обговорення розмінування територій та відкриття КПВВРаніше за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України передбачався штраф у розмірі 100-300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1,7-5,1 тис. грн).

При повторному порушенні або при здійсненні його групою людей, штраф збільшувався до 300-500 неоподатковуваних мінімумів (5,1-8,5 тис. грн).

При цьому раніше стало відомо, що окупанти Донбасу збираються ввести свої правила перетину громадянами тимчасової лінії розмежування.

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Автор: Станислав Кожемякин