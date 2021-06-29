Наголошується, що мешканцям тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях потрібно відвідувати підконтрольну уряду України територію з різних причин, насамперед пов’язаних з необхідністю отримання медичної допомоги, пенсійних виплат, документів чи навчання.

Верховна Рада України на період карантину вирішила не карати за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшими техніко-юридичними правками, проголосували 292 народних депутати із 318, зареєстрованих у сесійній залі.

Йдеться про проект закону про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (№5478).

Законом встановлюється, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом міністрів України.

Штрафи за неправильний перетин кордону з ОРДЛО

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн).

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адмінстягненню за вказане правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тис. до 8,5 тис. грн).

Зауважується, що мешканці тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях мають потреби візитів на підконтрольну уряду України територію з різних причин, у першу чергу, пов’язаних з необхідністю отримання медичної допомоги, пенсійних виплат, документів чи навчання.

"Зазначене вимагає корегування державної політики в частині незастосування до окремої категорії осіб заходів адміністративного примусу в умовах блокування з підстав запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів функціонування КПВВ, за аналогією незастосування заходів адміністративного впливу щодо іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних державних органів для продовження строку перебування на території України у зв’язку із введенням карантину", - пояснили автори законопроекту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Тетяна Поляковська