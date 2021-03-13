Давид Арахамія і Олександр Корнієнко наголосили, що відповідь на запитання щодо другого президентського терміну може дати тільки сам Володимир Зеленський.

Партія "Слуга народу" проситиме главу держави Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін.

Читайте також"Слуга народу" ухвалила за основу нову програму партіїЯк передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції «СН» та голова політради партії Давид Арахамія повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Своєю чергою голова партії, перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав, що розмови про другий термін можна вести весь час, але на них має відповісти сам Зеленський.

"Можна ці спекуляції проводити безкінечно. Але є тільки одна людина в цьому світі, яка точно дасть відповідь на це питання, – це Володимир Олександрович Зеленський", - наголосив він.

Водночас Арахамія додав: "Але ми будемо його просити йти на другий термін".

Закінчили вони удвох свою відповідь на запитання фразою про те, що "ми будемо просити, але, як він вирішить - це його особисте рішення".

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Автор: Надя Пришляк