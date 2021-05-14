Зеленський змінив склад РНБО / фото РНБО
Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомляється на сайті президента України.
Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 13 травня, а набирає він чинності із дня опублікування.
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Хто такий Герман Галущенко
29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики України.
Раніше Галущенко займав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.
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