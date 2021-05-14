Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 13 травня.

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони новопризначеного міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 13 травня, а набирає він чинності із дня опублікування.

Хто такий Герман Галущенко

29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Раніше Галущенко займав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

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Автор: Олег Давигора