Держпосадовців зобов'язали відображати у деклараціях відсутність громадянства/підданства іноземної держави.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня "Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства".

Про це йдеться в указі №305/2021 глави держави від 23 липня.

Згідно з рішенням РНБО, у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинна бути показана інформація про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави.

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Кабінету міністрів доручено забезпечити інформування на засіданні РНБО у серпні, зокрема про розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради проектів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Рішення РНБО прийнято з метою протидії використанню особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набуття громадянства (підданства) іноземної держави на шкоду національній безпеці, а також для запобігання виникненню у таких осіб конфлікту інтересів внаслідок подвійного (множинного) громадянства.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: Інна Андаліцька