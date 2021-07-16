Президент України Володимир Зеленський ввів нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського до складу Ради національної безпеки та оборони України.
Про це йдеться в указі глави держави №298/2021 від 16 липня.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича - міністра внутрішніх справ України", - йдеться в указі.
Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього голову МВС Арсена Авакова.
Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ
Читайте такожДенис Монастирський: що відомо про нового голову МВС16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.
15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.
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