А колишнього голову МВС Арсена Авакова навпаки вивели.

Президент України Володимир Зеленський ввів нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського до складу Ради національної безпеки та оборони України.

Про це йдеться в указі глави держави №298/2021 від 16 липня.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича - міністра внутрішніх справ України", - йдеться в указі.

Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього голову МВС Арсена Авакова.

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ

Читайте такожДенис Монастирський: що відомо про нового голову МВС16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

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Автор: Віталій Саєнко