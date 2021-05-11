Уряд має схвалити заходи з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік та показники ефективності виконання цієї програми.

Президент Володимир Зеленський затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік.

Відповідний указ глави держави №189/2021 від 11 травня розміщений на сайті президента.

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«З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік», - йдеться в документі.

Також уряду доручається затвердити у двадцятиденний строк заходи з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2021 рік та показники ефективності виконання цієї програми.

Крім того, міністерства та інші органи влади мають інформувати громадськість про хід та результати виконання програми.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Костянтин Гончаров