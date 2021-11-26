Президент Володимир Зеленський порадив звертатися з питанням про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Олега Татарова до голови ОП.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".
"Дивіться, це питання до голови Офісу. У нього сьогодні є декілька замів. Є Кирило Тимошенко, є Татаров, є Смірнов, є Шурма. Я вважаю, що це його особиста відповідальність переді мною щодо результату, раз. Друге - дуже складно знайти професійних людей. Є помилки і є перемоги. Так воно і є", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2020 року заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.
Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".