Водночас глава держави вважає, що дуже складно знайти професійну людину.

Президент Володимир Зеленський порадив звертатися з питанням про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Олега Татарова до голови ОП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Дивіться, це питання до голови Офісу. У нього сьогодні є декілька замів. Є Кирило Тимошенко, є Татаров, є Смірнов, є Шурма. Я вважаю, що це його особиста відповідальність переді мною щодо результату, раз. Друге - дуже складно знайти професійних людей. Є помилки і є перемоги. Так воно і є", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2020 року заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Справа Татарова: що відомо

Автор: Дмитро Хилюк