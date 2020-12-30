Прокурор Офісу генпрокурора України Андрій Грицан заявив про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.
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Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання Вищого антикорупційного суду розпочалося з того, що новий прокурор Грицан, призначений заступником генпрокурора Олексієм Симоненком, заявив, що відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову у вигляді тримання під вартою.
Грицан пояснив це тим, що група прокурорів не змогла у повному обсязі ознайомитися з матеріалами підозри. Також прокурор зазначив, що необхідно перевірити обгрунтованість підозри.
Після цього суддя Тимур Хамзін пішов до кімнати для нарад для ухвалення рішення щодо клопотання.
Що відомо про справу
- 18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.
- Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".
- Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).
- Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).
- 22 грудня в.о. керівника САП Грищук повідомив, що прокурори проситимуть суд обрати Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.
- 23 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. У НАБУ і САП заявили, що це рішення є незаконним.
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