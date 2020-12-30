Татарова підозрюють у справі про надання неправомірної вигоди посадовцю за фальсифікацію експертизи в справі про заволодіння майном Нацгвардії на 81 мільйон гривень.

Прокурор Офісу генпрокурора України Андрій Грицан заявив про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання Вищого антикорупційного суду розпочалося з того, що новий прокурор Грицан, призначений заступником генпрокурора Олексієм Симоненком, заявив, що відкликає клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову у вигляді тримання під вартою.

Грицан пояснив це тим, що група прокурорів не змогла у повному обсязі ознайомитися з матеріалами підозри. Також прокурор зазначив, що необхідно перевірити обгрунтованість підозри.

Після цього суддя Тимур Хамзін пішов до кімнати для нарад для ухвалення рішення щодо клопотання.

Що відомо про справу

18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

22 грудня в.о. керівника САП Грищук повідомив, що прокурори проситимуть суд обрати Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

23 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. У НАБУ і САП заявили, що це рішення є незаконним.

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Автор: Дмитро Хилюк