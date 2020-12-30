Заступник голови Офісу президента наполягає, що готовий доводити свою невинуватість у судовому порядку.

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявляє, що йому невідомо, чому прокурори фактично стали на його захист у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Татаров заявив журналістам після завершення сьогоднішнього засідання у Вищому антикорупційному суді.

“Я думаю, в судових процесах ми будемо рухатися і доводити те, що нічого не було, ні складу злочину, ні події. І що це все — видумана історія”, - сказав Татаров.

Коментуючи сьогоднішню заяву прокурора Андрія Грицана про відкликання клопотання щодо взяття його під варту, Татаров сказав: “Наскільки я зрозумів з судового засідання, прокурори не отримали повного доступу до кримінального провадження, відповідно не можуть зробити кінцевих висновків. Я погоджуюся з цим. Але я не розумію, якою буде подальша логіка Генпрокуратури в цій справі. Проте я готовий давати відповіді на будь-які питання”.

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Також він додав, що не пов’язує підозру екс-народному депутату Максиму Микитасю, яку йому вчора оголосила Національна поліція, зі своєю справою, і не вважає цю підозру спробою врятувати його від кримінального переслідування. “Я знаю про цю справу із ЗМІ і ніяк це не можу пов’язувати. Наскільки я знаю, там йдеться про вчинення тяжкого загально-кримінального злочину, до цього злочину ніхто з мого оточення не має відношення”, - заявив Татаров.

На запитання журналістів, чи працює він сьогодні заступником голови Офісу президента, чи його відсторонили від посади, Татаров не дав конкретної відповіді. “Прес-служба Офісу президента дасть чітку відповідь з цього приводу. Коли з’явилася публічна інформація, що до мене є питання в правоохоронних органів, то керівництвом було прийнято рішення щодо покладання моїх обов’язків щодо комунікації з певними правоохоронними органами на іншого заступника керівника Офісу президента”.

Також він додав, що не спілкується з певними правоохоронними органами у зв’язку з цим, однак не відповів на питання, чи ходить він на роботу до Офісу президента.

Також Татаров зазначив, що йому невідомо, чому прокурори Офісу генпрокуратури фактично стали на його захист, відкликавши клопотання, раніше подане САП про взяття його під варту. “Це вам так здається, мені так не здається. У мене є адвокати свої”, - заявив Татаров.

Він також додав, що позиція його адвокатів не збігається з позицією прокурорів Офісу генпрокуратури.

Говорячи про суть пред’явленої йому підозри, Татаров запевнив, що не давав жодного хабара експерту у вигляді безкоштовного паркомісця. Він наголосив, що це паркомісце експерт Костянтин Дубонос придбав зі знижкою, а не отримав безкоштовно, і що з такою знижкою паркомісця продавались і іншим громадянам. А переписку між ним та Дубоносом, оприлюднену Національним антикорупційним бюро України, він назвав фейком. “Знижка на паркінг, як з’ясували адвокати, була в багатьох інших випадках і навіть за нижчою ціною. Тому це повна фальсифікація і маніпуляція, і зведення особистих рахунків”, - заявив Татаров.

Відповідаючи на запитання, коли прокурори скасують йому ще й підозру, він сказав: “Мені складно сказати, Офіс генпрокурора не може скасовувати підозри, не може подати клопотання про скасування підозри”.

Також він додав, що підозру йому було вручено з порушеннями Кримінального процесуального кодексу, оскільки йому підозру мали вручати за процедурою, яка передбачена для адвокатів, хоча він визнає, що призупинив свою адвокатську діяльність, перейшовши працювати в Офіс президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні ВАКС новий прокурор у справі Татарова Андрій Грицан заявив, що відкликає клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Грицан пояснив це тим, що нова група прокурорів не змогла у повному обсязі ознайомитися з матеріалами підозри. Також прокурор зазначив, що необхідно перевірити обгрунтованість підозри.

Справа Татарова: що відомо

18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видачу недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

22 грудня в.о. керівника САП Грищук повідомив, що прокурори проситимуть суд обрати Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

23 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова від НАБУ до СБУ. У НАБУ і САП заявили, що це рішення є незаконним.

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Автор: Дмитро Хилюк