Такий ситний пиріг буде знатним частуванням для всіх гостей.

Свіжоспечений пиріг – це завжди неймовірно смачно й по-домашньому затишно. Особливо апетитною та ситною буде така випічка з грибною начинкою.

Для начинки можна брати власноруч зібрані лісові боровики, підосичники, підберезники або лисички. Цілком підійдуть для пирога також і магазинні гливи та печериці. За бажанням можна додати м’ясо або фарш, картопляне пюре, капусту, цибулю, сир, варені яйця, сметану, зелень.

Заливний пиріг з куркою і грибами

Борошно - 1,5 ст.

Яйце куряче - 3 шт.

Сметана - 300 г

Філе куряче (відварене, обсмажене або копчене) - 400 г

Гриби - 300 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сир твердий - 150 г

Розпушувач тіста - 2 ч. л.

Зелень (кріп) - 1 пучок

Суміш перців, сіль - за смаком

Приготування тіста. Яйця трохи збити, додати сіль, перець та сметану, все перемішати.

Читайте такожНіжно-повітряні оладки: як приготувати смаколик на кефіріБорошно просіяти, змішати з розпушувачем і додати до яєчно-сметанної суміші. Тісто вийде досить рідке, залишити його на 20-30 хвилин за кімнатної температури.

Приготування начинки. Гриби порізати й обсмажити з дрібно нарізаною цибулею.

Готову курку дрібно нарізати. Зелень дрібно нарізати, змішати з куркою та грибами, посолити за смаком.

Твердий сир натерти на дрібній тертці.

Тісто тим часом має покритися бульбашками, що свідчить про його готовність до подальшого запікання.

Форму з бортиками вистелити папером для випічки, трохи змастити вершковим маслом або соняшниковою олією. Вилити в форму 3/4 тіста, зверху рівномірно розподілити начинку й залити рештою тіста. Зверху густо посипати сиром.

Відправити в уже розігріту до 180℃ духовку і випікати впродовж 20 хвилин. Як мине вказаний час, обережно відкрити духовку та проколоти верх тіста в декількох місцях. Повернути в духовку ще на 15-20 хвилин, до повного запікання.

Пиріг з картоплею і грибами

Борошно - 1,5 ст.

Сметана - 4 ст. л.

Масло вершкове - 100 г

Сода - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ст. л.

Картопля (середній) - 2 шт.

Гриби (обсмажені з цибулею) - 7-8 ст. л.

Сир твердий - 80-100 г

Горіх мускатний - 0,5 ч. л.

Масло натерти на тертці, змішати з борошном. Додати сметану, соду та сіль. Замісити тісто.

Гриби краще заздалегідь обсмажити з нарізаною цибулею та остудити.

Картоплю очистити і настругати дуже тонко. Сир натерти на тертці.

Тісто розділити на дві частини, одна з яких має бути більшою.

У форму для випікання викласти тісто, сформувавши бортики. Далі викласти шаром гриби, зверху – нарізану сиру картоплю й посипати її трохи сіллю і мускатним горіхом. Потім викласти сир.

Меншою частиною тіста накрити начинку, заліпити краї.

Випікати пиріг при температурі 180℃, враховуючи особливості своєї духовки. Готовність перевіряти за допомогою зубочистки або дерев’яної шпажки – вона має бути сухою.

Сирний пиріг з печерицями

Для тіста

Борошно - 200 г

Яйця - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч.л.

Вершкове масло - 100 г

Для начинки

Яйця - 2 шт.

Сіль - 0,5 ч.л.

Сир - 200 г

Сир твердий - 150 г

Зелень - за смаком

Гриби - 400 г

Спеції сухі - за смаком

Рослинна олія - 2 ст. л.

До розм'якшеного вершкового масла додати яйце, добре перемішати. Просіяти борошно з сіллю. Замісити тісто.

Читайте такожСмачні страви з броколі: як приготувати суп, запіканку та пирігРознімну форму застелити пергаментом і змастити олією. Тісто розподілити в формі, сформувавши бортики. Зробити в ньому часті наколи виделкою, щоб при випічці не здувалося.

Відправити у заздалегідь розігріту до 180℃ духовку на 10-15 хвилин до легкого рум'янцю.

Приготування начинки. З'єднати сир, твердий сир (його слід натерти на великій тертці), сіль та яйця. Добре перемішати.

До сирної начинки додаємо зелену цибулю, кріп, петрушку. Перемішати.

Гриби нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору з невеликою кількістю олії. Додати їх до начинки.

Викласти начинку на тісто, розрівняти. Із залишків тіста прикрасити пиріг на власний розсуд.

Відправити знову в духовку на 30 хвилин. Готовий пиріг дістати з духовки, дати охолонути, після чого можна куштувати ароматний пиріг.

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Автор: УНІАН