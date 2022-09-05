Мариновані помідори - це унікальна страва, без якої не обходиться жоден святковий стіл. Але далеко не у всіх господинь вони виходять з першого разу. Найчастіше господині не можуть зрозуміти, чому мутнішають мариновані помідори й не знають чи можна перезакрити помідори.

Мариновані помідори в усі часи були родзинкою святкового столу. Саме мариновані помідори ідеально підходять практично до усіх м'ясних страв, вони поєднуються з алкогольними напоями і є тією універсальною стравою, яка зможе прикрасити навіть вельми скромний стіл.

Однак, давайте будемо чесні: далеко не всі вміють готувати дійсно смачні соління і часто багато господинь з сумом виявляють білий осад в маринованих помідорах.

Основна помилка багатьох господинь полягає в неправильній стерилізації банок, погано вимитих помідорах або ж в погано закритих кришках. Якщо ви врахуєте всі нюанси, то будете знати, чому мутнішають мариновані помідори, що зробити, щоб помідори не лопалися в банці та, нарешті, як врятувати кислі помідори.

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Чому мутнішають мариновані помідори

Як правило, помідори мутнішають з кількох причин:

погано вимиті банки

погано вимиті помідори

погано закриті кришки, які пропускають повітря

Що зробити, щоб помідори не лопалися в банці

Щоб помідори не лопалися їх слід перед укладанням в банку проткнути в декількох місцях зубочисткою. Налийте в банку киплячий маринад і дайте йому постояти кілька хвилин. Через 3-4 хвилини злийте маринад і укладайте помідори в гарячу банку. Маринад вливайте в банку невеличкими порціями.

Скільки солі та цукру на літрову банку помідорів

Більшість рецептів даються з розрахунку на трилітрову банку. Середня пропорція на три літри: 4 столові ложки цукру і 2 столові ложки солі. На літрову банку вам знадобиться 2 столові ложки цукру та 1 чайна ложка солі. Але врахуйте, що всі рецепти різні й кількість солі та цукру вам доведеться підбирати за смаком.

Які спеції підходять до помідорів

Лавровий лист, запашний перець, парасольки кропу, гвоздика, чорний перець, часник, листя вишні, листя смородини, сіль, цукор.

Як стерилізувати помідори в літрових банках

Процес стерилізації помідорів простіший, ніж може здатися. У чисті банки викладаємо добре вимиті помідори. Накриваємо банки металевими кришками. У велику каструлю кладемо на дно кухонний рушник і встановлюємо на рушник банки з помідорами. Наливаємо в каструлю воду так, щоб вона доходила до плечей банок. Доводимо воду в каструлі до кипіння і засікаємо 10 хвилин. Цього часу буде достатньо для стерилізації помідорів.

Білий осад в маринованих помідорах

Осад в помідорах може з'явитися в разі, якщо ви використовували неякісні кришки, або, якщо ви замість кам'яної солі використовували будь-яку іншу. Також будьте впевнені, що ви побачите осад на дні банки, якщо маринуєте помідори з гірчицею.

Чи можна перезакрити помідори

Так, можна. Процес досить трудомісткий і по суті нічим не відрізняється від звичайної консервації.

Як переробити мариновані помідори

Для цього відкриваємо зіпсовану банку і зливаємо з неї маринад. Уважно оглядаємо всі помідори. Якщо знаходимо хоч один зіпсований - викидаємо всю банку, врятувати такі помідори неможливо. Якщо ж помідори без слідів гниття - промиваємо їх в солоній воді.

Злитий з банки розсіл проціджуємо і доводимо до кипіння. Банку миємо содою, добре промиваємо, після чого стерилізуємо в духовці або на парі. Укладаємо в стерилізовану банку помідори, заливаємо розсіл і закриваємо кришкою.

Як реанімувати солоні помідори

Добре промиваємо помідори в солоній воді, укладаємо в чистий сухий посуд і заливаємо свіжим розсолом.

Як врятувати кислі помідори

Тільки добре промивши їх і заливши свіжим розсолом. Тримати такі помідори краще в погребі або в холодильнику.

Що можна приготувати з кислих помідор

Якщо у вас скисли помідори й ви не знаєте, що робити, не поспішайте їх викидати. З кислих помідорів можна приготувати чудову основу для домашнього кетчупу, томатної пасти, аджики та борщової заправки.

Що робити, якщо банку з огірками та помідорами помутнішала

Відкрийте банку, добре промийте овочі спочатку під проточною водою, а потім в солоній воді. Якщо овочі без явних слідів гниття і досить пружні - можете скласти їх в чистий посуд і залити свіжим маринадом. Якщо ж ви знайшли на овочах сліди гниття або овочі стали занадто м'якими - викиньте їх не замислюючись.

Перевірені рецепти

Помідори з листям смородини

помідори - 2 кг

вода - 1 літр

лавровий лист - 2-3 шт

оцет 9% - 1 столова ложка

перець духмяний горошок - 6 шт.

парасолька кропу - 1 шт.

лист смородини - 3 шт.

лист вишні - 3 шт.

гвоздика - 3 шт.

часник - 5-6 зубчиків.

сіль - 1 столова ложка,

цукор 1 столова ложка.

Доводимо маринад до кипіння і заливаємо укладені в банку помідори. Закриваємо кришками та прибираємо до повного охолодження.

Мариновані помідори з часником

Помідори - 2 кг

Часник - 4 зубчики

Лавровий лист - 3 шт.

Перець чорний горошком - 5 шт.

Оцет 9% - 1 ст. ложка

Сіль - 1 ст. ложка

Цукор - 1 ст. ложка

Залити помідори в банці двічі окропом по 20 хвилин. Банка має бути накрита кришкою. Зливаємо окріп і на його основі готуємо маринад. У киплячий маринад додаємо часник, заливаємо маринадом помідори та закриваємо банки стерилізованими кришками.

Мариновані помідори на зиму

Помідори - 2 кг

Вода - 1,5 л

Сіль - 1 ст. л.

Цукор - 200 г

Лист лавровий - 3 шт.

Перець чорний горошком - 5 шт.

Перець духмяний горошком - 5 шт.

Гвоздика - 3 шт

Насіння кропу - 1/2 ч. л.

Оцет 9% столовий - 100 мл

У чисті стерилізовані банки укладаємо вимиті помідори. Заливаємо окропом, накриваємо банки кришками та залишаємо на 15 хвилин. Зливаємо окріп, додаємо в нього спеції, доводимо до кипіння. Заливаємо помідори киплячим маринадом і закриваємо стерилізованими кришками.