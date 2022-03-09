Вівсяні батончики добре втамовують голод і можуть зберігатися кілька місяців.

Вівсяні батончики - ситний і смачний перекус, який дуже легко приготувати вдома. Блюдо дуже варіативне - можна додавати будь-які горіхи і фрукти за смаком. Такі батончики мають довгий термін зберігання, що може стати в пригоді у воєнний час.

Вівсяні батончики з сухофруктами

Вівсяні пластівці - 150 г.

Горіхи - 70 г.

Родзинки - 40 г.

Банани - 1 шт.

Мед – 1,5 ст. л.

Промити і просушити родзинки. Порубати горіхи. Банан подрібнити виделкою. З'єднати вівсянку з родзинками і медом. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко застелити папером, змастити папір олією. Викласти вівсяну масу на деко тонким шаром. Випікати 20 хвилин і нарізати на батончики.

Вівсяні батончики з журавлиною і яблуком

Вівсяні пластівці - 2 склянки.

Цукор - 80 г.

Розпушувач - 1,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Кориця - 0,5 ч. л.

Яйця - 2 шт.

Яблука - 2 шт.

Горіхи - 50 г.

В'ялена журавлина - 50 г.

Яблука почистити і перемолоти в пюре, вбити в пюре яйця. Окремо змішати вівсяні пластівці, цукор, сіль, розпушувач, корицю. Залити пластівці яблучним пюре з яйцями і залишити на 20 хвилин. Додати до суміші горіхи і журавлину, все перемішати і покласти в форму для запікання з пергаментом. Випікати 30 хвилин при 180 градусах.

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